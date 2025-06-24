Временные ограничения на работу введены в аэропорту Тамбова

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В аэропорту Тамбова были введены временные ограничения на работу. Об этом предупредил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В настоящее время авиагавань не принимает и не выпускает воздушные суда. По словам Кореняко, меры начали действовать в целях обеспечения безопасности.

В ночь на 24 июня подобные запреты вводились в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево. Решение было принято из-за сообщений о ликвидации двух украинских дронов, летевших на Москву. В этот период экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы гаваней работали в усиленном режиме.

Спустя примерно час ограничения были сняты. За время их действия на запасные аэродромы были перенаправлены восемь лайнеров.