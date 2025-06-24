24 июня, 03:40Транспорт
Временные ограничения во Внуково и Шереметьево сняты
Фото: 123RF/girich
Ограничения на работу сняты в аэропортах Внуково и Шереметьево, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период их действия на запасные аэродромы "ушли" восемь самолетов.
Сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме. Прием и выпуск воздушных судов возобновлен.
Ограничения на работу столичных аэропортов были введены после информации о ликвидации двух украинских дронов, летевших на Москву ночью 24 июня.
Читайте также
- Росавиация запретила полеты над Израилем, Иорданией, Ираком, Ираном и Катаром
- Домодедово усилил меры по обслуживанию пассажиров из-за ситуации на Ближнем Востоке