Временные ограничения во Внуково и Шереметьево сняты

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Ограничения на работу сняты в аэропортах Внуково и Шереметьево, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период их действия на запасные аэродромы "ушли" восемь самолетов.

Сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме. Прием и выпуск воздушных судов возобновлен.

Ограничения на работу столичных аэропортов были введены после информации о ликвидации двух украинских дронов, летевших на Москву ночью 24 июня.





