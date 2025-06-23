Ограничения на полеты сняты в аэропорту Калуги

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Запрет на использование воздушного пространства отменен в аэропорту Калуги, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в авиагавани с целью обеспечения безопасности полетов, подчеркнул Кореняко.

Временные ограничительные меры затронули работу аэропорта вечером 23 июня.

Между тем прямое авиасообщение между Россией и США может возобновиться до конца 2025 года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, Москва видит большой интерес, в том числе со стороны Вашингтона, о возобновлении прямых авиарейсов в РФ.