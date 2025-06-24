Фото: 123RF/dmitrimaruta

Введены временные ограничения на работу в аэропортах Внуково и Шереметьево, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Аэропорты временно не принимают и не отправляют самолеты.

Кореняко подчеркнул, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на работу столичных аэропортов были введены на фоне сообщений о ликвидации двух украинских дронов, летевших на Москву. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Ранее подобные временные ограничения вводились в аэропорту Калуги 23 июня. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты. Однако вскоре аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.