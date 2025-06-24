Домодедово усилил меры по обслуживанию пассажиров из-за ситуации на Ближнем Востоке

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Аэропорт Домодедово усилил меры по обслуживанию пассажиров в связи с закрытием воздушного пространства над рядом стран Ближнего Востока, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Наземные службы аэропорта были переведены в режим повышенной готовности для обеспечения своевременной подготовки к вылету задержанных рейсов в случае их появления. Кроме того, в Домодедово организовано взаимодействие с авиакомпаниями и уполномоченными государственными органами для координации действий и обеспечения бесперебойной работы служб аэропорта.

В пресс-службе воздушной гавани подчеркнули, что по состоянию на текущий момент отмен и переносов рейсов не зафиксировано.

Иран начал военную операцию "Хорошая весть о победе" против американских военных баз в Катаре и Ираке вечером 23 июня. Всего было выпущено 10 ракет. Представитель МИД Катара заявил, что страна оставляет за собой право на прямой ответ Ирану.

На фоне этих событий Росавиация обновила указания для российских авиакомпаний и призвала их не выполнять рейсы в воздушном пространстве Израиля, Ирана, Катара, Ирака и Иордании. Ограничения будут действовать до особых указаний, предположительно, до 02:59 по московскому времени 26 июня.