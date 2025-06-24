Аэропорт Тамбова возобновил работу

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Утром 24 июня ограничения начали действовать в аэропорту Саратова и Пензы. Позже они затронули гавани Тамбова, Самары, Ульяновска, Казани и Нижнекамска.

На фоне ограничений компания "Аэрофлот" начала корректировать расписание рейсов в Казань, Самару и Саратов. В частности были отменены рейсы, запланированные на 24 июня, SU1192/1193, SU1194/1195 в Казань и обратно, SU1686/1687, SU1604/1605 – в/из Самары, SU1358/1359 – в/из Саратова. Кроме того, некоторые самолеты задерживались.

