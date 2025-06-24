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24 июня, 12:06

Транспорт

Ограничения на полеты введены в аэропортах Самары и Ульяновска

Фото: depositphotos/nitinut380

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Самары и Ульяновска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

В настоящее время в целях обеспечения безопасности полетов авиагавани не принимают и не выпускают самолеты, уточнил он.

С утра вторника, 24 июня, аналогичные меры безопасности продолжают действовать в аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова.

Ограничения коснулись и столичных аэропортов Внуково и Шереметьево. Они вводились ночью и продлились около часа. Тогда причиной стала ликвидация двух украинских дронов, направлявшихся на Москву.

За период действия мер безопасности на запасные аэродромы были перенаправлены восемь гражданских самолетов.

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