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23 июня, 23:15

Транспорт

"Аэрофлот" отменил рейсы в ОАЭ из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

"Аэрофлот" отменил рейсы в ОАЭ из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

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Российская авиакомпания "Аэрофлот" не выполняет рейсы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) над территорией нескольких стран Ближнего Востока. Как сообщила пресс-служба перевозчика, связано это с закрытием воздушного пространства.

Рейсы в Дубай и Абу-Даби осуществляются по безопасным маршрутам. Авиакомпания отслеживает сведения о состоянии воздушного пространства и продолжает корректировать расписание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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