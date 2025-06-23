"Аэрофлот" отменил рейсы в ОАЭ из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

Российская авиакомпания "Аэрофлот" не выполняет рейсы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) над территорией нескольких стран Ближнего Востока. Как сообщила пресс-служба перевозчика, связано это с закрытием воздушного пространства.

Рейсы в Дубай и Абу-Даби осуществляются по безопасным маршрутам. Авиакомпания отслеживает сведения о состоянии воздушного пространства и продолжает корректировать расписание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.