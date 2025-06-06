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06 июня, 09:00

Экономика

Доля контрафакта на рынке автозапчастей и технических жидкостей выросла на 30% в России

Доля контрафакта на рынке автозапчастей и технических жидкостей выросла на 30% в России

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Доля контрафакта на рынке автозапчастей и технических жидкостей выросла на 30% за три последних года в России. Об этом говорят эксперты. За это время изъято более полумиллиона автокомпонентов.

Причиной называют приостановку сотрудничества некоторых иностранных правообладателей с Россией. Из-за этого контрафакт стал поступать альтернативными путями, также активизировалось его нелегальное производство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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