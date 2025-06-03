Москва презентует цифровые проекты для управления городом на конференции ЦИПР

Фото: РИА Новости/Анастасия Макарычева

Москва представит технологические проекты для управления мегаполисом и полезные сервисы для жителей на площадке 10-й конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба департамента информационных технологий столицы со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину.

"На столичном стенде можно увидеть больше 60 инновационных решений. В числе флагманских – цифровой двойник Москвы с новыми возможностями, платформа Mos.Tech, ноутбуки с собственной операционной системой и пакетом программного обеспечения", – передает пресс-служба слова заммэра.

Ноутбуки, которые показаны на ЦИПР, были собраны по техническому заданию департамента информационных технологий Москвы. На каждом установили операционную систему "МосТех.ОС" (на базе ядра Linux) и пакет сервисов московской разработки, которые являются аналогами зарубежных. Там есть:



текстовый редактор;

программы для создания таблиц и презентаций;

магазин приложений;

сервис для проведения видеоконференций;

мессенджер;

электронная почта;

облачная система хранения.

Они основаны на решениях с открытым кодом, которые усовершенствованы под потребности города. При этом в некоторых московских учреждениях и ведомствах уже используется более 120 тысяч таких ноутбуков и моноблоков. Программы разработаны и размещены на платформе Mos.Tech.

Еще одной важной для столицы разработкой является цифровой двойник Москвы со всеми зданиями, коммуникациями и инфраструктурой. Это помогает принимать взвешенные решения по развитию инфраструктуры в мегаполисе.

Как отметили в департаменте, посетители ЦИПР впервые смогут понаблюдать за жизнью животных в Московском зоопарке. На стенде покажут видео с камер, размещенных в павильонах многих обитателей.

На большом экране в реальном времени представят больше 30 популярных локаций. Среди них:



ВДНХ;

музей-заповедник "Царицыно";

Парк Горького;

Останкинская телебашня.

Посетителям также продемонстрируют полезные сервисы:



возможности портала mos.ru;

платформу Московского инновационного кластера;

проект "Мета-ВДНХ".

На сессии "Экосистемы правят рынком. Кто и как формирует цифровую Россию", которую организует столица, специалисты обсудят с лидерами ИТ-отрасли влияние информационных технологий на жизнь граждан.

На данный момент в столице действует одна из самых развитых цифровых систем в мире, подчеркнули в департаменте. С ее помощью можно выполнить почти любую задачу в формате онлайн. Ее ключевым звеном является портал mos.ru, который собрал на одной платформе более 450 услуг и сервисов.

С 2011 года жители воспользовались возможностями портала более 5 миллиардов раз. Юбилейным запросом стал отказ от бумажного единого платежного документа.

Сергей Собянин отмечал, что возможность получать квитанции только в электронном виде доступна жителям Москвы с декабря 2024 года. Для этого необходимо подать онлайн-заявку, и ЕПД перестанет приходить в почтовый ящик со следующего месяца.

