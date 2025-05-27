Собянин: сервисами mos.ru воспользовались уже более 5 млрд раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портал mos.ru стал цифровым помощником москвичей, они обратились к его услугам уже свыше 5 миллиардов раз. Юбилейным запросом стал отказ от бумажного единого платежного документа (ЕПД), сообщил в телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что возможность получать квитанции только в электронном виде доступна жителям Москвы с декабря 2024 года. Для этого необходимо подать онлайн-заявку, и ЕПД перестанет приходить в почтовый ящик со следующего месяца.

"Цифровой формат не только удобен, но и экологичен, ведь город не тратит бумагу и другие материалы для печати квитанций", – отметил Собянин.

Всего с момента запуска данным сервисом воспользовались более 16,5 тысячи раз.

Самые первые онлайн-услуги появились еще в 2011 году. Тогда были доступны:

оформление разрешения на работу такси;

запись ребенка в 1-й класс;

оплата ЖКУ.

"За эти годы цифровая экосистема столицы существенно расширилась и стала неотъемлемой частью повседневной жизни горожан", – подчеркнул мэр.

Собянин уточнил, что на данный момент на mos.ru работают свыше 450 цифровых услуг и сервисов. Ими пользуются 100 тысяч раз в час. Благодаря им люди решают вопросы здоровья, образования, получают меры поддержки, выбирают досуг и решают вопросы с ведением бизнеса.

В ближайшее время планируется улучшение личного кабинета на mos.ru и внедрение новых технологических решений на основе искусственного интеллекта (ИИ), добавил Собянин.

Ранее на портале запустили новый сервис "Мосбилет". Горожане могут приобрести билеты в кино, на спектакли и концерты через единую платформу. Сервис объединил репертуары всех городских учреждений культуры.

