В РФ проход по биометрии в зону предполетного досмотра будет возможен в 2030 году

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Безбарьерный проход по биометрии в зону предполетного досмотра будет внедрен в российских аэропортах к 2029–2030 году. Об этом сообщил заместитель гендиректора по информационным технологиям аэропорта Шереметьево Дмитрий Ильин во время конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), передает ТАСС.

По его словам, после того как такая возможность появится в российских аэропортах, пассажиру не нужно будет брать с собой паспорт для того, чтобы "добраться из точки А в точку Б".

Ранее в московских аэропортах в качестве эксперимента был введен биометрический контроль для всех иностранных граждан, въезжающих и выезжающих из России. Иностранцев обяжут сдавать фотографию лица и отпечатки пальцев для повышения уровня безопасности.

В авиагаванях установят специальное оборудование для фотографирования и дактилоскопии. Их иностранцы будут обязаны сдавать при прохождении паспортного контроля. Причем в случае отказа они не смогут пересечь государственную границу.

При этом изменения не коснутся граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов, сотрудников диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также членов их семей. Еще в этот список сошли работники международных организаций и их представительств, аккредитованных в РФ, и члены их семей.

