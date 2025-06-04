04 июня, 08:00Экономика
В России могут разрешить оформление сделок с недвижимостью через биометрию
В России могут упростить оформление сделок с недвижимостью – законопроект, который рассматривается в Госдуме, предусматривает возможность заключать договоры купли-продажи квартир и участков удаленно. Достаточно будет пройти биометрическую идентификацию, не выходя из дома.
Ранее для этого нужно было лично посетить МФЦ и подать заявление. Теперь же, как поясняют юристы, вся процедура станет доступной онлайн. Это поможет повысить качество госуслуг и сократить сроки регистрации.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.