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04 июня, 08:00

Экономика

В России могут разрешить оформление сделок с недвижимостью через биометрию

В России могут разрешить оформление сделок с недвижимостью через биометрию

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В России могут упростить оформление сделок с недвижимостью – законопроект, который рассматривается в Госдуме, предусматривает возможность заключать договоры купли-продажи квартир и участков удаленно. Достаточно будет пройти биометрическую идентификацию, не выходя из дома.

Ранее для этого нужно было лично посетить МФЦ и подать заявление. Теперь же, как поясняют юристы, вся процедура станет доступной онлайн. Это поможет повысить качество госуслуг и сократить сроки регистрации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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