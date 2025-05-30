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30 мая, 07:45

Экономика

В России резко вырос спрос на автозаймы

В России резко вырос спрос на автозаймы

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В России набирает популярность практика кредитов под залог автомобиля. Только в секторе микрофинансирования доля таких займов в I квартале выросла в 6 раз и составила 9% от всех выдач. Кредиты берут как на покупку машин, так и на повседневные нужды.

Эксперты объясняют рост спроса тем, что классическое потребительское кредитование ужесточилось: ЦБ поднял ключевую ставку и ввел лимиты. Автозаймы формально не попадают под эти ограничения, а ставки по ним ниже, чем по беззалоговым кредитам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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