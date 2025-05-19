В Москве вырос оборот сферы услуг на 2,4%

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Объем платных услуг населению в Москве за первый квартал 2025 года вырос на 2,4% по сравнению с этим же периодом 2024 года. Об этом рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"Столичная сфера услуг активно развивается благодаря внедрению цифровых форматов, которые способствуют повышению комфорта и популярности услуг, а также высокому спросу в туристической сфере и смежных с ней отраслях – культуре, спорте, гостиничном бизнесе", – отметила вице-мэр.

В частности, за январь – март 2025 года оборот сферы услуг в столице составил свыше одного триллиона рублей. Наибольший вклад в это значение внесли электронные сервисы, образование, бытовые услуги, а также культура и спорт.

Электронные сервисы за год стали популярнее на 26,4% – оборот этого сегмента достиг свыше 101 миллиарда рублей. Кроме онлайн-кинотеатров, игровых платформ, музыкальных сайтов и подобного, в столице активно развивают новые услуги. Среди них – платные подписки на нейросети, виртуальные ассистенты, сервисы умного дома.

Образовательные организации увеличили оборот на 15,2%, до свыше 97 миллиардов рублей. Это произошло в том числе благодаря высокому спросу на программы переподготовки и повышения квалификации. Также бытовые услуги населению показали рост оборота на 15,2% – до свыше 65 миллиардов рублей.

Услуги по ремонту и строительству жилья нарастили оборот на 40%, до 6,9 миллиарда рублей, спортивные организации заработали 15,4 миллиарда (на 19,6% больше), а культурные учреждения – 29,6 миллиарда рублей (на 7,3% больше). В это же время оборот сферы гостеприимства достиг 38,2 миллиарда рублей, превысив на 6,3% показатель первого квартала 2024 года.

Ранее сообщалось, что Москва продолжает лидировать в сфере промышленного развития. В частности, в городе усиливается роль высокотехнологичного производства, включая космическую отрасль.

В столице продолжают свою работу свыше 40 предприятий, связанных с ракетно-космической отраслью. Только за первые 2 месяца 2025 года они поставили заказчикам профильной продукции на 26,5 миллиарда рублей, что на 63,4% выше показателей аналогичного периода 2024 года.

