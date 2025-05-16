Москва сохраняет лидерство по развитию промышленности

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Москва продолжает лидировать в сфере промышленного развития. В городе усиливается роль высокотехнологичного производства, в том числе космической промышленности. Об этом следует из доклада Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), опубликованном в телеграм-канале политолога Дмитрия Орлова.

Агентство отмечает несколько перспективных направлений социально-экономического развития столицы. В частности, наблюдается рост роли высокотехнологичных производств и исследовательских центров, которые связаны с освоением арктических территорий и космической промышленностью.

"Уже сегодня в городе работают более 40 предприятий, связанных с ракетно-космической отраслью. Только за первые два месяца 2025 года они поставили заказчикам профильной продукции на 26,5 миллиарда рублей, что на 63,4% выше показателей аналогичного периода 2024 года", – указано в сообщении.

Высокие показатели стали мотивом для городских и федеральных властей инвестировать в развитие существующих столичных центров инженерно-технического образования, а также для дальнейшей интеграции обучающих программ школы, колледжи и университеты столицы по специальностям, которые важны для развития высокотехнологичных отраслей.

Одной из главных задач мэрии Москвы остается развитие промышленного сектора и возвращение столице статуса одного из ведущих индустриальных центров России. С 2011 года в городе было построено 290 производственных объектов, совокупная площадь которых достигает примерно три миллиона квадратных метров.

По состоянию на март текущего года в городе возводят еще 71 промышленный объект. Их суммарная площадь превышает 844,6 тысячи квадратных метров. При этом столица последовательно реализует меры поддержки крупных инвестиционных проектов, которые направлены на создание новых или улучшение и расширение уже существующих предприятий.

"В частности, предоставляются земельные участки по льготной арендной ставке 1 рубль в год. Всего с 2022 года в рамках реализации этой меры инвесторам было предоставлено около 270 гектаров городских земель", – отмечается в докладе.

Между тем оборот высокотехнологичных производств Москвы вырос вдвое в 2024 году. Такого показателя удалось достичь благодаря производствам коммуникационного и периферийного оборудования, элементов электронной аппаратуры, часов и другой техники.

Также развитию отрасли поспособствовали малые организации, оборот которых вырос в 2,6 раза за прошедший год, а доля в секторе увеличилась почти до 35%.