ЦБ в июне рассмотрит больше вариантов решений по ключевой ставке

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Центробанк России на заседании совета директоров в июне рассмотрит больше разнообразных вариантов решений по ключевой ставке, чем это было в апреле. Об этом на пресс-конференции заявил зампред ЦБ Филипп Габуния.

"В пятницу начнется неделя тишины. Мы будем рассматривать все данные, вновь поступившие. Сегодня ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить", – цитирует его ТАСС.

Совет директоров ЦБ в апреле сохранил ключевую ставку в 21% годовых. Владимир Путин говорил, что для понижения показателя необходима "мягкая посадка" в экономике. По его словам, перед Россией сложная задача – снизить инфляцию и не создать такие условия, при которых экономика бы "заморозилась".

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что возможности искусственного интеллекта в прогнозировании и макроэкономическом анализе, включая вопросы по ключевой ставке, ограниченны. ЦБ старается использовать ИИ, но в условиях структурной трансформации потенциал нейросетей ограничен, так как их обучение идет при помощи старых данных, объяснила она.

Так Набиуллина ответила на вопрос, сможет ли искусственный интеллект заменить совет директоров Банка России в части принятии решений по ключевой ставке.

