Путин: "мягкая посадка" в экономике позволит снизить ключевую ставку

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Для понижения ключевой ставки в РФ необходима "мягкая посадка" в экономике, заявил Владимир Путин.

"Одна из главных проблем в экономике России – высокая инфляция", – напомнил президент РФ в ходе 20-го съезда организации "Деловая Россия".

Путин добавил, что перед государством стоит сложная задача – нужно и инфляцию снизить, и не создать такие условия, при которых экономика бы "заморозилась".



Ранее в Центробанке РФ предупреждали, что риски повышения ключевой ставки еще остаются, но их вероятность с марта сократилась. Регулятор планирует поддерживать жестокую денежно-кредитную политику, чтобы создать предпосылки к снижению инфляции до целевого уровня к 2026 году.

Инфляционное давление начало снижаться лишь в первом квартале 2025 года, также в стране замедлился внутренний спрос и снизилась напряженность на рынке труда, добавляли в ЦБ РФ.

