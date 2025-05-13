В Минфине РФ заявили о готовности к "сокрушительным санкциям" со стороны США

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Россия готовится диверсифицировать экспорт товаров, запрещенных к вывозу в США, в случае введения "сокрушительных санкций", заявил замдиректора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику.

В марте сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) представил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных рестрикций против России в случае отсутствия мирного соглашения по Украине в ближайшее время.

В частности, речь шла о введении 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие товары. Грэм назвал эти меры "сокрушительными" для российской экономики.

В мае инициатива получила одобрение со стороны европейских стран. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро пояснил, что Евросоюз планирует поддержать американскую идею 17-м пакетом ограничений.

Комментируя эти заявления, Кику предположил, что США настраивают против себя страны, которые хотят продолжать сотрудничество с Россией. Однако, по его мнению, не все государства готовы принимать столь жесткие решения и следовать американской политике. В качестве примера он сослался на опыт Китая.

"Поэтому нужно будет посмотреть, насколько это все, во-первых, найдет поддержку у американских законодателей, а во-вторых, какова будет экономическая ценность данных решений", – цитирует его РБК.

Представитель Минфина указал, что на сегодняшний день торговый оборот между Россией и США достиг самого низкого уровня с 1992 года, составив 3,5 миллиарда долларов. В основном Россия поставляет товары, не подпадающие под санкции, включая удобрения, ядерное топливо и металлы платиновой группы, пояснил Кику.

"Исходя из этого, можно подразумевать, что какие-либо тарифные ограничения против России не введены, в том числе с учетом низкого уровня двусторонних отношений, в том числе в торговле", – заключил он.

При этом Евросоюз пока не приступил к разработке новых антироссийских санкций за отказ от предложенного Западом 30-дневного прекращения огня на Украине. Тем не менее ожидается, что 17-й пакет рестрикций введут в действие 20 мая.

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас подчеркивала, что после завершения конфликта с России не будут сняты санкции. Они будут отменены только после возмещения ущерба Украине.