Хиппер: ЕС не разрабатывает санкции на случай отказа РФ от 30-дневного прекращения огня

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Евросоюз пока не разрабатывает санкции против России на случай ее отказа от предложенного Западом 30-дневного прекращения огня на Украине. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер.

"В этом отношении нет ничего конкретного, но мы продолжаем постоянно увеличивать давление на Россию", – цитирует ее РИА Новости.

По ее словам, сейчас в согласовании у стран ЕС находится новый, 17-й пакет антироссийских ограничений. Его планируют ввести в действие 20 мая.

Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, в свою очередь, отметила, что всякий раз, когда предложение и инициатива по санкциям исходят от ЕК, в обсуждениях принимают участие все государства-члены.

Ранее Владимир Путин предложил "без всяких предварительных условий" возобновить прямые переговоры с четверга, 15 мая, в Стамбуле. Российский лидер подчеркнул, что РФ никогда не отказывались от диалога с украинской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая Путину, назвал инициативу "хорошим знаком". Однако он подчеркнул, что переговоры возможны только после прекращения огня.