Сенатор Грэм намерен ввести санкции против банков и энергетики РФ

Фото: ТАСС/AP/Ben Curtis (Линдси Грэм внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Сенатор от республиканской партии Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что вскоре внесет в конгресс США законопроект о введении новых санкций против РФ в случае, если Москва откажется от прекращения огня в украинском конфликте. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

"Что касается России, то на следующей неделе я введу санкции против ее банковского сектора и энергетического сектора, призвав их сесть за стол переговоров, если они не пойдут на прекращение огня и мирные переговоры", – высказался он.

О возможном усилении санкций против России до достижения урегулирования по Украине президент США Дональд Трамп заявил 7 марта. По его словам, он размышляет об этом, "основываясь на том факте, что Россия абсолютно разносит Украину на поле боя".

Вместе с тем в конце февраля лидер США продлил на год ряд санкций, введенных ранее против России из-за ситуации на Украине. Речь идет об ограничениях, принятых в 2014, 2018 и 2022 годах.