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01 мая, 23:04

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МИД Франции: страны Европы готовят новый пакет санкций против России

Франция предупредила о новых европейских санкциях против России

Фото: depositphotos/exopixel

Европейские страны планируют ввести новые санкции против России, если она не прекратит боевые действия на Украине, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Более того, в этом вопросе они рассчитывают на поддержку США.

"Мы, европейцы, собираемся поддержать эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций (против РФ. – Прим. ред.), и вчера (30 апреля. – Прим. ред.) я взял на себя обязательство перед (сенатором США. – Прим. ред.) Линдси Грэмом, что мы постараемся скоординировать как по существу, так и по срокам эти два пакета санкций", – сказал дипломат в беседе с агентством AFP.

Ранее СМИ писали, что американский лидер Дональд Трамп может отменить санкции против России ради мира на Украине. По данным журналистов, смягчение мер рассматривается как "разменная монета" для компромисса в переговорах между Вашингтоном и Москвой.

В настоящее время против России действует больше санкций, чем против любой другой страны мира, заявлял ранее Владимир Путин. В отношении отечественных физических и юридических лиц введено 28 595 ограничений.

По мнению Путина, страны Запада в дальнейшем не собираются "стесняться" или придавать "видимость приличия" в теме антироссийских санкций. Они угрожают новыми ограничениями и "штампуют" их одни за другими.

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Сюжет: Санкции
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