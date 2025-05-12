Центробанк допустил повышение ключевой ставки

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Риски повышения ключевой ставки остаются, но их вероятность сократилась с марта. Информация об этом следует из резюме обсуждения данного показателя Центробанка России.

Регулятор настаивает на необходимости поддерживать жесткость денежно-кредитных условий – это позволит привести происходящие процессы в экономике к устойчивости. Такая политика сохранит тенденцию к сокращению разрыва выпуска, создав предпосылки для стабильного снижения инфляции до целевого уровня к 2026 году.

Хотя пик перегрева экономики пришелся на октябрь – декабрь 2024 года, его уровень продолжает оставаться значительным. Точная оценка устойчивости и динамики сокращения потребует дополнительного времени, говорится в сообщении Банка.

В первом квартале 2025 года положительный разрыв выпуска начал сокращаться, что подтверждается ослаблением инфляционного давления, замедлением внутреннего спроса, а также снижением напряженности на рынке труда, уточнили в ЦБ.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что вероятность повышения ключевой ставки уменьшилась. Она отметила, что решения будут зависеть от скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году.

Она добавила, что сохранение жестких денежно-кредитных условий будет необходимо длительное время.

Совет директоров ЦБ в апреле сохранил ключевую ставку в 21% годовых.