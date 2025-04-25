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25 апреля, 16:30

Экономика
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Набиуллина заявила о снижении вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки

Набиуллина оценила вероятность повышения ключевой ставки

Фото: ТАСС/ФедералПресс/Иван Кабанов

Вероятность повышения ключевой ставки в дальнейшем уменьшилась. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, решения будут зависеть от скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году.

"Если они будут недостаточными, мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась", – сказала Набиуллина.

При этом глава ЦБ добавила, что сохранение жестких денежно-кредитных условий будет необходимо длительное время.

"Даже при снижении номинальной ключевой ставки, если снижаются инфляционные ожидания, может сохраняться требуемая жесткость денежно-кредитных условий", – пояснила она.

Ранее совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Такое решение в регуляторе объяснили высоким инфляционным давлением, а также ростом внутреннего спроса.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься исходя из скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Предполагается средняя ключевая ставка 19,5–21,5% в 2025 году и 13–14% годовых – в следующем году.

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