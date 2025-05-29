"Известия": просрочка по кредиткам выросла в России до 110 млрд рублей

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Просрочка по кредитным картам в России выросла на 70%. К весне 2025 года общий долг пользователей карт составил около 110 миллиардов рублей, сообщает газета "Известия".

Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), объем просроченной задолженности по кредитным картам в первом квартале 2025 года достиг 3% от всех долгов по этому продукту – это почти на 70% больше, чем полгода назад.

Аналитик Олег Абелев в интервью изданию отметил, что платежеспособность россиян падает в том числе из-за высокой инфляции, которая составила 8,3% в начале года. Это особенно заметно на фоне прекращения роста реальных доходов населения.

Аналитик Владимир Чернов добавил, что граждане не отказываются от кредитования даже в период высоких ставок. Это приводит к уплате больших процентов и удару по благосостоянию.

Гендиректор ОКБ Михаил Алексин также подчеркнул, что риски копились весь 2024 год. В начале этого года ситуация обострилась – на банковском рынке резко ухудшилось качество обслуживания кредитов.

Ранее стало известно, что клиентам российских банков начали сокращать льготные сроки пользования кредитными картами. Финансовые организации терпят убытки из-за падения спроса на розничные займы и больше не могут выдавать деньги без процентов.

