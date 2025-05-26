Путин заявил, что российская экономика демонстрирует хорошие показатели роста

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Российская экономика демонстрирует хорошие показатели роста, заявил Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов РФ.

"Вы знаете, в позапрошлом году (рост экономики составил. – Прим. ред.) 4,1%, а в прошлом 4,3% – хороший показатель. Причем этот рост был сосредоточен не в отдельных отраслях, не носил локальный характер", – заявил президент РФ.

Путин уточнил, что рост экономики страны охватывал широкий спектр направлений, от промышленности и сельского хозяйства до цифровых технологий, сферы услуг и финансов.

"Такой результат достигается не единичными, пусть даже крупными организациями, про которые я уже только что говорил, а возможен только тогда, когда тысячи, сотни, миллионы людей вкладываются в эту общую задачу", – добавил лидер страны.

Ранее Путин рассказал, что экономика государства заняла 4-е место в мире по паритету покупательной способности. Кроме того, по итогам прошлого года РФ вошла в топ-3 экономик по размеру торгового профицита.

Рейтинг возглавил Китай, который получил торговый профицит в 991 миллиард долларов, а на втором месте оказалась ФРГ с доходами в 258 миллиардов долларов. РФ получила торговый профицит в 151 миллиард долларов.

