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02 июня, 17:30

Экономика

Фондовый рынок России просел из-за переговоров в Стамбуле

Фондовый рынок России просел из-за переговоров в Стамбуле

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Российский фондовый рынок продолжает снижаться в связи с переговорами России и Украины в Стамбуле. По данным Московской биржи, индекс опустился до отметки 2 787 пунктов – это примерно на 1,5% ниже предыдущих уровней.

Снижение началось еще в выходные, когда рынок потерял более 2%. Как отмечают эксперты, участники торгов были готовы к продолжению конфликта и не ожидали серьезных договоренностей по итогам встречи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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