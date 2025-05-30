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30 мая, 07:15

Экономика

Центробанк России понизил курс доллара до минимума с 2023 года

Центробанк России понизил курс доллара до минимума с 2023 года

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Центробанк России понизил курс западных валют до уровней двухлетней давности. Доллар впервые с мая 2023 года опустился ниже 78,5 рубля. Эксперты связывают это с активными продажами валюты экспортерами и расчетами в рублях со стороны импортеров.

В магазинах начали фиксировать снижение цен, а поездки за границу становятся выгоднее. Экономисты отмечают: сейчас не лучшее время для инвестиций в доллар. В поездках за рубеж рекомендуют брать доллары нового образца. В ближайшие недели ситуация может измениться – в случае снижения ключевой ставки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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