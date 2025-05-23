Риелтор Перескокова: квадратный метр в новостройках Москвы стартует от 350 тыс руб

Столичные застройщики начали предлагать квартиры со скидками до 60%, утверждают некоторые аналитики. Стоит ли рассматривать такие варианты всерьез и какие цены на новое жилье установились на рынке, разбиралась Москва 24.

Дешево, но с "нюансами"

На московском рынке новостроек стало появляться больше предложений с дисконтом. К примеру, в мае 2025 года доля уцененных квартир во всех сегментах, кроме элитного, составила от 56 до 85%, сообщил РБК со ссылкой на данные агентств недвижимости.

По данным аналитиков, средний размер скидки на рынке вырос с начала года с 3–4 до 5–7%. Она может быть и больше: в частности, при полной оплате или ипотеке, а также оформлении сделки в офисе продаж продавец сбрасывает цену на 5–22%. В то же время скидки на единичные лоты достигают рекордных 55–60%.

Обычно максимальный дисконт дают при условии, что цена недвижимости изначально была завышена. Другая причина – нюансы вроде окон, которые смотрят в стену, утверждают некоторые опрошенные изданием эксперты.

Однако советник президента столичной Гильдии риелторов Константин Барсуков опроверг наличие больших скидок на рынке недвижимости. В беседе с Москвой 24 он объяснил это тем, что застройщикам невыгодно продавать квартиры ниже себестоимости.





Константин Барсуков советник президента Гильдии риелторов Москвы Даже на вариант "с нюансом" смысла предоставлять дисконт в 50% нет. Недостатки у объектов и так компенсируются разницей в цене: то, что более ликвидно, изначально стоит дороже.

При этом эксперт подчеркнул, что девелоперы не часто готовы снизить стоимость квартиры даже на 5–7%. А скидка даже в 10% уже считается существенной уступкой, при которой "все квартиры бы раскупили".

Однако сейчас спрос на жилье сохраняется и так, что исключает возможность большого дисконта, резюмировал Барсуков.

"Зона повышенного спроса"

Нынешняя ситуация на столичном рынке недвижимости характеризуется низким спросом и стагнацией цен. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась риелтор Наталья Перескокова.

"Сейчас квартиры покупают меньше из-за больших ставок по ипотеке. Кроме того, на это повлияли и высокие ставки по вкладам: многие потенциальные покупатели недвижимости держат средства на накопительных счетах", – уточнила эксперт.





Наталья Перескокова риелтор Что касается стоимости, в целом на данный момент она находится в стагнации или растет точечно на некоторые объекты – максимум на 2–3% за последние полгода. Таким образом, в стандартном сегменте квадратный метр обойдется минимум в 350 тысяч рублей за квадратный метр, в бизнес-классе – 500–600 тысяч.

Приобрести недвижимость дешевле получится, если оформить сделку на этапе котлована. Это снизит затраты приблизительно в два раза, отметила Перескокова.

Риелтор призвала не ждать серьезных изменений в ближайшие несколько месяцев – вероятно, цены в большинстве своем продолжат стагнировать. В то же время маловероятно, что стоимость столичной недвижимости снизится, поскольку регион является зоной повышенного спроса, добавила Перескокова.

