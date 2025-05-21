Риелтор Апрелев: лето – лучшее время для покупки квартиры

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Лето – лучшее время для покупки квартиры, чтобы успеть ее отремонтировать до осени. Об этом в эфире радио КП заявил основатель российской Гильдии риелторов Константин Апрелев.

Комментируя ситуацию на рынке недвижимости, эксперт отметил, что в так называемых хрущевках и старых домах цены не растут. По его словам, изменения стоимости в этом сегменте за год нет.

"Все, что более или менее обладает хорошим качеством и высокими потребительскими свойствами, – оно, естественно, может подрастать в цене", – уточнил Апрелев.

До конца этого года в России могут принять закон, запрещающий сделки с недвижимостью дороже одного миллиона рублей за наличные. Законопроект должна одобрить партия "Единая Россия", в экспертный совет которой поступил документ, рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Безналичные сделки – общепринятая мировая практика, так как наличные расчеты утрачивают популярность, добавила парламентарий.