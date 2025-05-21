Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 17:28

Экономика
Главная / Новости /

Риелтор Апрелев: лето – лучшее время для покупки квартиры

Риелтор назвал лучшее время для покупки квартиры

Фото: 123RF/malkovkosta

Лето – лучшее время для покупки квартиры, чтобы успеть ее отремонтировать до осени. Об этом в эфире радио КП заявил основатель российской Гильдии риелторов Константин Апрелев.

Комментируя ситуацию на рынке недвижимости, эксперт отметил, что в так называемых хрущевках и старых домах цены не растут. По его словам, изменения стоимости в этом сегменте за год нет.

"Все, что более или менее обладает хорошим качеством и высокими потребительскими свойствами, – оно, естественно, может подрастать в цене", – уточнил Апрелев.

До конца этого года в России могут принять закон, запрещающий сделки с недвижимостью дороже одного миллиона рублей за наличные. Законопроект должна одобрить партия "Единая Россия", в экспертный совет которой поступил документ, рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Безналичные сделки – общепринятая мировая практика, так как наличные расчеты утрачивают популярность, добавила парламентарий.

Сделки с недвижимостью без письменного согласия мужа или жены хотят запретить в России

Читайте также


экономиканедвижимость

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика