Риелтор Апрелев: лето – лучшее время для покупки квартиры

21 мая, 17:28Экономика
Фото: 123RF/malkovkosta
Лето – лучшее время для покупки квартиры, чтобы успеть ее отремонтировать до осени. Об этом в эфире радио КП заявил основатель российской Гильдии риелторов Константин Апрелев.
Комментируя ситуацию на рынке недвижимости, эксперт отметил, что в так называемых хрущевках и старых домах цены не растут. По его словам, изменения стоимости в этом сегменте за год нет.
"Все, что более или менее обладает хорошим качеством и высокими потребительскими свойствами, – оно, естественно, может подрастать в цене", – уточнил Апрелев.
До конца этого года в России могут принять закон, запрещающий сделки с недвижимостью дороже одного миллиона рублей за наличные. Законопроект должна одобрить партия "Единая Россия", в экспертный совет которой поступил документ, рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Безналичные сделки – общепринятая мировая практика, так как наличные расчеты утрачивают популярность, добавила парламентарий.
Сделки с недвижимостью без письменного согласия мужа или жены хотят запретить в России