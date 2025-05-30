Улицы в центре Москвы перекроют 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая, 22:15

Экономика

Квартирные туристы составили большую часть интересующихся столичным жильем

Квартирные туристы составили большую часть интересующихся столичным жильем

На маркетплейсах могут ввести лимит на оплату по частям

Курс доллара упал ниже 78 рублей впервые с мая 2023 года

В России резко вырос спрос на автозаймы

Центробанк России понизил курс доллара до минимума с 2023 года

"Мослекторий": Илья Гуров – о финансовой грамотности

Экономический эксперт назвал источники слухов о заморозке вкладов россиян

В Анапе приостановили сбор туристического налога

Объем потоков криптоактивов россиян вырос в 1,5 раза за полгода

Росстат заявил о замедлении роста цен

Около 70% посетителей на рынке недвижимости сейчас так называемые квартирные туристы. Они ходят на просмотры элитного жилья не с целью покупки, а чтобы познакомиться с образом жизни обеспеченных людей. По оценке специалистов, за весну их доля выросла вдвое – с 15 до 30%.

Риелторы жалуются: число звонков и показов увеличилось, а количество сделок – нет. Эксперты учатся выявлять таких "туристов" заранее, задавая уточняющие вопросы.

Психологи предупреждают, что регулярные просмотры без реального намерения покупки могут вызывать эмоциональное истощение и иллюзорные ожидания. Подробнее – в программе Москва 24.

Читайте также
экономиканедвижимостьвидеоЕлена ЛюбимоваЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика