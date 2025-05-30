Квартирные туристы составили большую часть интересующихся столичным жильем

Около 70% посетителей на рынке недвижимости сейчас так называемые квартирные туристы. Они ходят на просмотры элитного жилья не с целью покупки, а чтобы познакомиться с образом жизни обеспеченных людей. По оценке специалистов, за весну их доля выросла вдвое – с 15 до 30%.

Риелторы жалуются: число звонков и показов увеличилось, а количество сделок – нет. Эксперты учатся выявлять таких "туристов" заранее, задавая уточняющие вопросы.

Психологи предупреждают, что регулярные просмотры без реального намерения покупки могут вызывать эмоциональное истощение и иллюзорные ожидания. Подробнее – в программе Москва 24.