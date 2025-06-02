Состояние российских миллиардеров выросло на 22,6 млрд долларов

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Общее состояние российских миллиардеров с начала текущего года увеличилось на 22,547 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Рейтинг BBI состоит из 500 богатейших людей планеты. В данный момент в него входят 22 россиянина, совокупное состояние которых на понедельник, 2 июня, составляет 317,7 миллиарда долларов.

Первое место среди российских граждан занимает Владимир Потанин. Его состояние увеличилось на 3,82 миллиарда долларов, до 31,7 миллиарда. За ним следует совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, увеличивший свое состояние в 2025 году на 561 миллион долларов, то есть до 25,9 миллиарда. Замыкает тройку бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, сокративший состояние до 24,2 миллиарда.

Четвертое место занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон. Состояние предпринимателя сейчас оценивается в 23,2 миллиарда. На пятом месте оказался главный бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, капитал которого уменьшился до 22,6 миллиарда долларов. За ним следует экс-бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко, увеличивший свое состояние до 21,8 миллиарда.

На седьмом месте оказался совладелец "Металлоинвест" Алишер Усманов (16,9 миллиарда долларов), на восьмом – предприниматель Михаил Прохоров (15,4 миллиарда долларов), а на девятом – совладелец компании "Альфа-групп" Михаил Фридман (13,7 миллиарда долларов).

Замыкает десятку лидеров основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, состояние которого с начала года увеличилось до 13 миллиардов.

Ранее сообщалось, что общее состояние 500 богатейших людей мира сократилось на 208 миллиардов долларов после введения президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин. Отмечалось, что тарифы привели мировые рынки к резкому снижению.

Например, основатель Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг потерял 17,9 миллиарда долларов, что составляет около 9% его состояния. Кроме того, состояние основателя Amazon Джеффа Безоса снизилось на 15,9 миллиарда долларов. Предприниматель Илон Маск потерял 11 миллиардов долларов из-за снижения стоимости ценных бумаг Tesla.

