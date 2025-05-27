Хамовники возглавили рейтинг самых дорогих районов Москвы по вторичному жилью

В апреле самую высокую цену за квадратный метр на рынке вторичного жилья зафиксировали в столичном районе Хамовники – почти 700 тысяч рублей. Такие данные приводят аналитики.

Следом идут Арбат с 665 тысячами за "квадрат" и Якиманка – 639 тысяч. В первую пятерку также вошли Пресненский и Тверской районы.

Риелторы отмечают, что цены определяет не только расположение. Даже в пределах одного района стоимость может сильно различаться. Старые центральные кварталы стабильно востребованы, а рост цен на новостройки также влияет на стоимость вторичного жилья.

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