Спрос на ипотеку для покупки вторичного жилья вырос в России

Россияне стали чаще брать ипотеку на вторичное жилье. Доля кредитов в этом секторе впервые за полгода превысила 50%. По подсчетам экспертов, в апреле граждане взяли 73 тысячи ипотечных кредитов, 38 тысяч из них – на вторичное жилье и 35 тысяч – на первичное.

Аналитики называют сразу несколько причин такой тенденции. Среди них – снижение ставок по программам ипотечного кредитования, начало действия программы "Семейная ипотека" на вторичном рынке в ряде городов, а также введение специального стандарта, который ограничивает субсидирование ипотеки на новостройки.

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