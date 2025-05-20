Юрист Соловьев предложил ввести налоговый вычет на покупку отечественных авто

Фото: depositphotos/IgorTishenko

В России следует ввести специальный имущественный налоговый вычет на покупку автомобилей отечественного производства. С соответствующей инициативой выступил заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор Иван Соловьев, пишет RT со ссылкой на письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

"Предлагаю предусмотреть возможность предоставления специального имущественного налогового вычета для физических лиц, которые после 1 января 2026 года приобрели автомобиль российского производства с высоким уровнем локализации", – говорится в документе.

Как напомнил Соловьев, в мае 2025 года Госдума приняла закон по организации перевозок пассажиров на легковом такси. Он позволяет регионам устанавливать требования к локализации автомобилей.

Решение о введении налогового вычета также может стать стимулом для потребителей и поможет увеличить спрос на отечественные автомобили, считает юрист. Это окажет положительное влияние на весь автомобильный рынок страны.

Кроме того, добавил Соловьев, основной целью налогового вычета станет предоставление финансовых преференций в социально полезных сферах, например покупке жилья или расходов на лечение.

Между тем Минпромторг России расширил программу льготного автокредитования подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях смогут семьи, имеющие трех и более детей.

Кроме того, в рамках льготных кредитов все категории заемщиков смогут получить электромобили и гибриды, созданные на территории России, со скидкой 35%