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30 апреля, 21:00

Экономика

"Торги Москвы": участки под масштабные инвестиционные проекты

"Торги Москвы": участки под масштабные инвестиционные проекты

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В Москве реализуется около 100 масштабных инвестиционных проектов в сфере промышленности, благодаря которым в городе будет создано около 60 тысяч рабочих мест.

Более чем для половины проектов город предоставил землю на льготных условиях – за аренду участков инвесторы платят всего 1 рубль в год. С конца прошлого года столица решила для выделения земли под инвестпроекты использовать механизм торгов.

Как устроен этот механизм? Какие новые предприятия появятся в Москве? И что программа МаИП дает инвесторам, городу и его жителям? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

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