В России выросли цены на контактные линзы и оптику

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Поставщики контактных линз и оптики повысили цены на продукцию в среднем на 30–40%. Об этом сообщает газета "Известия".
Директор сети "Интероптика" Евгений Веселов рассказал, что стоимость очков вырастет непропорционально стоимости линз. Дело в том, что многие сети закупили оправы еще в прошлом году по старому курсу. Он добавил, что повышение курса рубля скажется на новых поставках. При этом, отметил Веселов, после снижения волатильности рубля цены выровняются.
По словам владельца сети салонов оптики Harrycoopers Махмуда Тамимдарова, доля отечественного производства линз очень мала. К тому же часто при производстве оправ в России используются зарубежные материалы.
"Большинство игроков рынка сейчас жертвуют маржинальностью, потому что понимают, что для потребителя такой рост цен будет шоковым. Кто-то работает почти в ноль. Но это не может продолжаться долго. Бизнес должен приносить деньги. Поэтому рост цен будет и в дальнейшем", – сказал Тамимдаров.
Источник, близкий к компании Johnson&Johnson, подчеркнул, на контактные линзы и линзы для очков зарубежного производства в России приходится 99,9% и 95% продаж соответственно. По его словам, российские разработчики пытались производить линзы, однако до конечного продукта это не дошло, поэтому заменить подорожавшие товары невозможно.
В некоторых точках отмечается рост спроса на контактные линзы и очки, так как люди закупаются впрок по старым ценам. Однако Тамимдаров рассказал, что дефицита линз ожидать не стоит, так как сейчас нет проблем с логистикой.
Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева рассказала, что дефолт в России больше не является невероятным событием из-за введенных против государства санкций. По ее словам, на это влияют два фактора: продолжительность спецоперации и длительность действия санкций. Георгиева отметила, что на вероятность дефолта также влияет и решение о том, чтобы у России была некоторая возможность выплаты части своих долгов.
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