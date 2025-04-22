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22 апреля, 07:30

Экономика

Цена золота обновила исторический максимум

Цена золота обновила исторический максимум

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Цена золота обновила исторический максимум. Стоимость фьючерса поднялась выше 3,5 тысячи за тройскую унцию.

Действия инвесторов, которые активно вкладываются в драгоценный металл, эксперты объясняют сомнениями в устойчивости американской валюты. Однако, как считают некоторые экономисты, не стоит спешить избавляться от доллара и скупать золото. Американская валюта еще долго будет сохранять статус основной. Кроме того, она более ликвидна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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