Цена золота обновила исторический максимум. Стоимость фьючерса поднялась выше 3,5 тысячи за тройскую унцию.

Действия инвесторов, которые активно вкладываются в драгоценный металл, эксперты объясняют сомнениями в устойчивости американской валюты. Однако, как считают некоторые экономисты, не стоит спешить избавляться от доллара и скупать золото. Американская валюта еще долго будет сохранять статус основной. Кроме того, она более ликвидна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.