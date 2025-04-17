Минпромторг РФ сократит перечень товаров для параллельного импорта

В Минпромторге России решили ограничить механизм параллельного импорта. Теперь он будет доступен не для целых товарных категорий, а только для конкретных брендов. Соответствующие поправки уже проходят регистрацию в Минюсте.

В ведомстве отметили, что объемы ввоза по параллельному импорту сократились до миллиарда долларов в месяц. Списки корректируют с учетом развития отечественного производства и увеличения поставок из дружественных стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.