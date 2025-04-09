"Торги Москвы": коммерческие помещения на первых этажах новостроек

Московский бизнес активно развивается. В столице открываются новые кафе, магазины, аптеки и другие объекты инфраструктуры. В связи с этим растет интерес к помещениям на первых этажах жилых новостроек.

Стать владельцем такого объекта можно на городских торгах. Насколько выгодно покупать у города коммерческую недвижимость в новых домах? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.