Экономист Разуваев: простым способом инвестировать является хранение средств на вкладах

Фото: 123RF/joykid

Хранение всех средств на банковских вкладах является наиболее простым и надежным способом инвестирования. Об этом рассказал экономист, член Наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Как отметил специалист, россияне могут хранить деньги на вкладах, которые дают возможность ежедневно получать проценты. При этом у банков есть программы, позволяющие проводить финансовые операции в любое время.

Разуваев посоветовал оставлять на картах как можно меньше денег и переводить их на основной счет только в том случае, если потребовалось что-то купить. Таким образом удастся свести к минимуму денежные потери от инфляции, заключил экономист.

Ранее аналитики выяснили, что более 65% россиян потратили свои накопления в прошлом году. При этом почти 35% респондентов израсходовали более 90% своих сбережений.

Кроме того, исследование показало, что количество россиян, которые предпочитают хранить деньги дома, заметно сократилось. Если в 2023 году о таких сбережениях говорили 22% опрошенных, то в 2024 году их стало 9%.

Между тем Центробанк России указал на необходимость возвращения инфляции к нормальным значениям в 2026 году при любом развитии ситуации.

Вместе с тем Банк России призвал не рассматривать укрепление рубля как устойчивый дезинфляционный фактор, так как это произошло из-за более сильного торгового баланса в начале года и по причине высоких ожиданий участников рынка, связанных с возможным улучшением геополитической ситуации.