Более 65% опрошенных россиян потратили свои сбережения в 2024 году

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Порядка 67% жителей России потратили свои накопления в прошлом году. При этом почти 35% респондентов израсходовали более 90% своих сбережений. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Аналитики выяснили, что люди в возрасте от 18 до 25 лет почти полностью расходовали свои накопления. Среди россиян от 60 до 70 лет каждый третий сохранил сбережения. По данным исследования, они не спешат тратить деньги и предпочитают экономить на повседневных расходах.

Среди наиболее частых причин для трат были названы незапланированные поездки или отпуска (43%), запланированные крупные приобретения (21%) и медицинские расходы (19%).

Также исследование показало, что у 30% россиян сбережения составляют от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом у 43% они превышают 1 миллион рублей. Кроме того, 20% участников опроса планировали использовать накопления для покупки квартиры, но передумали из-за сокращения льготных ипотечных программ.

В прошлом году большинство участников опроса предпочитали размещать свои накопления на депозитах и сберегательных счетах. Однако в этом году 61% опрошенных распределили средства по различным финансовым инструментам – облигации, драгоценные металлы и валюту.

Кроме того, заметно сократилось количество россиян, которые предпочитают хранить деньги дома. Если в 2023 году о таких сбережениях говорили 22% опрошенных, то в 2024 году их стало 9%.

Между тем 38% россиян заявили о негативном отношении к сборам денег на подарки коллегам. При этом 64% из этой части опрошенных принципиально отказываются сдавать деньги.

Нейтрально к традиции относятся 36% опрошенных. Они рассказали, что не инициируют подобные сборы самостоятельно, но стараются всегда принимать в них участие. Остальные 26% респондентов воспринимают сбор средств на подарки позитивно и не только все время вкладываются в это, но и сами становятся инициаторами в преддверии праздника.