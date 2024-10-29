Экономист Остапкович рассказал, чем опасны инвестиции в ювелирные изделия

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Вложения в ювелирные украшения не помогут сильно приумножить свой капитал. Таким мнением с Москвой 24 поделился директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее издание "Ведомости" сообщило, что россияне начали покупать больше ювелирных украшений. По данным Всемирного золотого совета, за шесть месяцев 2024 года было приобретено 17,2 тонны изделий. Это на 4% больше, чем в аналогичный период в прошлом году.

Остапкович посоветовал рассматривать украшения разве что как предмет эстетики, но не как инвестиционное вложение. В последнем случае большого дохода ждать не стоит, отметил экономист.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Ювелирные изделия легко купить, но они очень неликвидны. Их будет тяжело продать, если захочется получить какие-то деньги. Вы можете реализовать украшения только с очень большим дисконтом. Конечно, если это не какой-то антиквариат, который стоит миллионы.

Гораздо более эффективными инструментами эксперт назвал банковские вклады и ценные бумаги.

"Депозиты сейчас идут по 22–23%, облигации федерального займа (ОФЗ) где-то в районе 23% с гарантированной выплатой. Если же хочется инвестировать в ювелирные украшения, такую доходность вы не получите", – указал Остапкович.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что у 51% россиян нет никаких сбережений. В то же время имеют какие-либо накопления и хранят их исключительно в рублях 41% респондентов. Иностранную валюту предпочитают лишь 7% жителей страны.