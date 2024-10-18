Аналитики выяснили, что более половины россиян не имеют накоплений

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51% опрошенных россиян не имеют никаких сбережений, пишет "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса одного из исследовательских центров.

Однако доля имеющих какие-либо накопления и хранящих их исключительно в рублевой валюте выросла до 41% за третий квартал текущего года. В иностранных деньгах хранят свои сбережения лишь 7% респондентов, против 8% годом ранее.

В целом наиболее популярна комбинация хранения долларов и рублей одновременно – так решили поступить 4% граждан. По 1% приходится на сочетания рублей и евро, а также рублей, долларов и евро. Хранящих только в американской валюте или в долларах США с евро оказалось по 0,5%.

Исследователи выяснили, что у 38% россиян есть такие сбережения, которых хватит на 3 месяца, что на 2% меньше 2023 года. Накоплений 29% респондентов хватит на 3 месяца – полгода, еще 20% – на полгода – год, а 14% могут позволить себе жить без дохода более года.

Ранее эксперты объясняли сокращение россиян, имеющих сбережения, ростом расходов. Одна из главных причин – инфляция. При этом одного навыка накопительства у граждан страны, по словам специалистов, уже недостаточно.

