24 марта, 10:45Экономика
ЦБ продлил ограничения на переводы средств нерезидентов за рубеж
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центральный банк России продлил в отношении нерезидентов из недружественных стран ограничения на переводы за рубеж средств, которые хранятся на счетах брокеров и доверительных управляющих. Меры будут действовать еще шесть месяцев начиная с 1 апреля, сообщается на сайте регулятора.
"Решение принято для поддержания финансовой стабильности", – говорится в материале.
Ограничения, которые были введены 1 апреля 2022 года, распространяются на операции по переводу средств со счетов, открытых физическими и юридическими лицами у российских брокеров и доверительных управляющих.
Ранее ЦБ заявил, что у россиян и лиц, являющихся нерезидентами из дружественных стран, сохранится возможность перевода на любые счета в зарубежных банках не более одного миллиона долларов США или эквивалентной суммы в другой валюте в течение одного месяца.
Помимо этого, сохраняются и лимиты на переводы через системы денежных переводов – не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в другой валюте. Также регулятор указал на разрешение гражданам-нерезидентам, работающим в России, отправлять деньги за границу в размере своей заработной платы.
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