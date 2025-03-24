ЦБ продлил ограничения на переводы средств нерезидентов за рубеж

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Центральный банк России продлил в отношении нерезидентов из недружественных стран ограничения на переводы за рубеж средств, которые хранятся на счетах брокеров и доверительных управляющих. Меры будут действовать еще шесть месяцев начиная с 1 апреля, сообщается на сайте регулятора.

"Решение принято для поддержания финансовой стабильности", – говорится в материале.

Ограничения, которые были введены 1 апреля 2022 года, распространяются на операции по переводу средств со счетов, открытых физическими и юридическими лицами у российских брокеров и доверительных управляющих.

Ранее ЦБ заявил, что у россиян и лиц, являющихся нерезидентами из дружественных стран, сохранится возможность перевода на любые счета в зарубежных банках не более одного миллиона долларов США или эквивалентной суммы в другой валюте в течение одного месяца.

Помимо этого, сохраняются и лимиты на переводы через системы денежных переводов – не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в другой валюте. Также регулятор указал на разрешение гражданам-нерезидентам, работающим в России, отправлять деньги за границу в размере своей заработной платы.