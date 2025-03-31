ФАС проверит обоснованность повышения цен на макароны Barilla

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверит информацию о возможном повышении цен на макаронную продукцию компании "Барилла Рус" (бренд Barilla). Об этом говорится в телеграм-канале службы.

"Ведомство запросило у организации данные об объемах производства, реализации и ввозе товара в Россию, средневзвешенной себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности и калькуляции затрат с января 2024 года", – уточнили в ФАС.

По результатам анализа этих данных, при наличии для этого оснований, служба примет меры антимонопольного реагирования.

Ранее "Барилла Рус" сообщала о планах повысить с 1 марта цены на импортные макаронные изделия. Повышение должно было затронуть 14 наименований, а стоимость продуктов должна была вырасти до 30%. При этом компания не планировала повышать цены на производимые в РФ макаронные изделия, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу фирмы.

Кроме того, за март 2025 года стоимость пельменей в России выросла на 10,7% по сравнению с мартом 2024 года. Сейчас средняя стоимость продукции составляет 404,92 рубля. Но эксперты полагают, что рост стоимости пельменей не снизит спрос на них из-за традиционности продукта и увеличения количества специализированных магазинов.

