Экономист Степанычева: пельмени в России подорожали более чем на 10% за год

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Пельмени подорожали в марте на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на кандидата экономических наук Елену Степанычеву.

На данный момент средняя стоимость данной продукции составляет 404,92 рубля, отметила специалист. К концу 2025 года, по мнению эксперта, средняя цена пельменей увеличится из-за инфляции на 2–3% по сравнению с декабрем 2024 года.

Однако Степанычева предполагает, что рост стоимости пельменей не скажется в негативном ключе на спрос из-за традиционности этого продукта для россиян и увеличения количества специализированных магазинов, где продаются полуфабрикаты.

Ранее экономист Сергей Зайнуллин спрогнозировал повышение весной цен на овощи на 10% по сравнению с зимой. Речь идет об огурцах, помидорах, зелени и других овощах.

Эксперт объяснил, что это связано с сезонным фактором, так как на большей части России погодные условия далеки от того, чтобы уже начинать высаживать в грунт овощи, а запасы данной продукции почти исчерпаны. При этом динамика роста цен будет снижаться в конце мая – в начале июня, уточнил Зайнуллин.

