"Ъ": кондитерские фабрики в России повысят отпускные цены на 5–15%

Фото: depositphotos/belchonock

Производители кондитерских изделий в России намерены повысить отпускные цены на 5–15% и уменьшить размер продукции. Об этом стало известно "Коммерсанту".

По информации газеты, в феврале этого года кондитерские фабрики "Нева", "Микаелло" и "Сладкая слобода" (выпускает печенье) уже подняли отпускные цены. Как объяснили производители, они были вынуждены повысить цены в связи с увеличением затрат. Яблочное пюре в 2024 году подорожало для производителей на 9%, арахис – на 50%, изюм – на 35%, а какао-порошок стал дороже в три раза. Кроме того, поднялись транспортные тарифы и зарплаты.

Также отмечается, что шоколадные плитки "Аленка", "Бабаевский" и "Вдохновение" теперь будут выпускаться меньших размеров. Вместо упаковок в 200 граммов на прилавках появятся плитки в 180 и 150 граммов, а упаковки в 100 граммов станут меньше на 10 граммов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России организовала мониторинг цен на социально значимые товары после сообщений в СМИ об увеличении стоимости хлеба и хлебобулочных изделий с 1 марта. В ФАС заверили, что специалисты на постоянной основе отслеживают цены, подчеркнув, что анализу подлежит вся товаропроводящая цепочка.

В начале февраля 2025-го правительство России освободило производителей сливочного масла и яиц от дополнительных выплат ретейлерам в связи с включением этих продуктов в перечень социально значимых продовольственных товаров. В соответствии с законодательством производители предоставляют торговым сетям дополнительные вознаграждения за покупку определенного объема продукции. Теперь производители вышеупомянутых продуктов освобождены от платы.