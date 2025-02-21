ФАС начала мониторинг цен на фоне сообщений о подорожании хлеба

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России организовала мониторинг цен на социально значимые товары после сообщений в СМИ об увеличении стоимости хлеба и хлебобулочных изделий с 1 марта. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ФАС заверили, что специалисты на постоянной основе отслеживают цены, подчеркнув, что анализу подлежит вся товаропроводящая цепочка.

"В случае выявления фактов необоснованного повышения цен ведомство принимает меры антимонопольного реагирования", – сказали в пресс-службе.

Ранее журналисты писали, что крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на 10–12% с 1 марта. Среди причин роста производители назвали изменения в стоимости складской и транспортной логистики, увеличение налоговой нагрузки и рост цен на сырье.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников, объясняя рост цен в России, указал, что это случилось из-за того, что некоторые отрасли оказались не готовы к росту внутреннего спроса.

Например, повышение цен на молочные продукты связано с тем, что у людей с увеличением доходов меняется структура потребления, рассказал он. Они начали больше покупать масла и сыра, однако необходимый объем молока ограничен, так как его создание требует времени и инвестиций.

