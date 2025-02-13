Рис, свинина и яйца подешевели в крупных торговых сетях России в январе

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Рис, пшено, свинина, яйца и морковь в январе подешевели в магазинах крупных торговых сетей России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные мониторинга аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

По сравнению с декабрем минимальные цены на рис и пшено упали на 4,5%, на свинину – на 3,1%, на куриные яйца и морковь – 3 и 2,9% соответственно. Кроме того, зафиксировано снижение цен на соль (2%), сахарный песок (0,9%), сливочное масло (0,2%) и свеклу (0,1%).

Однако в розничных магазинах с декабря по январь выросли цены на мороженную рыбу, говядину и подсолнечное масло – 10,9, 5,2 и 4,5% соответственно. Кроме того, подорожали капуста и черный байховый чай – на 3,7% каждый.

Средняя наценка ретейлеров на социально значимые продукты составила 4,7%, упав на 0,1 процентного пункта. В частности, уверены в АКОРТ, с нулевой или даже отрицательной наценкой в магазинах продавались самые доступные позиции подсолнечного масла, говядины, моркови, курицы и яиц.

"Динамика цен на социально значимые продукты питания в торговых сетях в январе 2025 года замедлилась втрое по сравнению с декабрем, в том числе благодаря усилиям ретейлеров по сдерживанию цен и удержанию предельно низких наценок на продовольственные товары первой необходимости", – прокомментировал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

Ранее эксперты выяснили, что стоимость моркови с 2024 года упала на 58%, так же как и конфет "Мишка косолапый", детского мармелада и куриных яиц категории C1 – на 33,3, 11,1 и 2,4%. При этом подорожали апельсиновый сок (66,4%), молоко (44,4%), сельдь (33,8%), сливочное масло (30,9%) и недорогой белый хлеб (23,7%).

